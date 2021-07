(Di lunedì 26 luglio 2021) “Se avete del cibo nelle vostre borse siete pregati di lasciarle all’ingresso”. Dogod – The situation, la performance body mind centering di, in anteprima all’ultimo Festival di Sant’Arcangelo, ha una fondamentale e prosaica premessa. Perché in, oltre allastessa, a Marco Mazzoni e Rocio Marano, ci sono tre cagnetti: Rudi-Pistacchio, Boki e Marzia. Un chihuaua, un barboncino con una coda arcobaleno e una bulldog francese. Niente spettacolarizzante Corrida (televisiva), ma un esclamativo, sinuoso, ipnotico rituale didove i corpi degli attori si fondono ...

Advertising

FQMagazineit : Santarcangelo 2021, i cani di Barbara Berti in scena per abbattere i confini di specie - zenozena1962 : RT @CamilloLangone: Giovani italiani dopo Italia-Spagna 5-3, 'che commozione / che tenerezza'... Piazza Ganganelli, Santarcangelo di Romagn… - trasimenonline : La “Locanda dei #Pescatori” è realtà: inaugurato il #Ristorante gestito dalla storica #Cooperativa… - mauro__zanon : RT @CamilloLangone: Giovani italiani dopo Italia-Spagna 5-3, 'che commozione / che tenerezza'... Piazza Ganganelli, Santarcangelo di Romagn… - CamilloLangone : Giovani italiani dopo Italia-Spagna 5-3, 'che commozione / che tenerezza'... Piazza Ganganelli, Santarcangelo di Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Santarcangelo 2021

Il Fatto Quotidiano

Sonora Desert è un esperimento percettivo. Muta Imago, a partire da un viaggio nel Deserto di Sonora, ha ideato un viaggio immaginario nel tempo e nello spazio che invita gli spettatori a lasciarsi ...... Contemporanea Festival (Prato),Festival (di Romagna, RN), Terni ... Nelrilanciano con un festival interamente dedicato agli artisti indipendenti e tra i primi in ...“Se avete del cibo nelle vostre borse siete pregati di lasciarle all’ingresso”. Dogod – The situation, la performance body mind centering di Barbara Berti, in anteprima all’ultimo Festival di Sant’Arc ...Un rigurgito di latte andato di traverso ha soffocato una bimba di sei mesi. La tragedia a Santarcangelo, in una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII dove la piccola viveva con la madre. E' success ...