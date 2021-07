Sale sul trattore e scompare: l’appello per ritrovare Mauro, sparito da 8 giorni (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiama Mauro ha 59 anni e la sua famiglia lo sta cercando. Mauro Buttarelli è scomparso dal 19 luglio 2021 da Olevano Romano. E’ alto 1,70 metri nella sua corporatura robusta i capelli castano chiaro e gli occhi marroni. La famiglia informa che potrebbe essere scomparso mentre girava con il suo trattore Fiat (70-86 New Holland) di colore arancione. La famiglia è disperata: “Chiunque avesse notizie di Mauro o del suo trattore è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Olevano – 06 9564002 – o l’associazione Penelope. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiamaha 59 anni e la sua famiglia lo sta cercando.Buttarelli è scomparso dal 19 luglio 2021 da Olevano Romano. E’ alto 1,70 metri nella sua corporatura robusta i capelli castano chiaro e gli occhi marroni. La famiglia informa che potrebbe essere scomparso mentre girava con il suoFiat (70-86 New Holland) di colore arancione. La famiglia è disperata: “Chiunque avesse notizie dio del suoè pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Olevano – 06 9564002 – o l’associazione Penelope. su Il Corriere della Città.

