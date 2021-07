Ronaldo Juventus, è tornato! Il portoghese è arrivato alla Continassa (Di lunedì 26 luglio 2021) Ronaldo Juventus – Come noto, Cristiano Ronaldo è atterrato ieri sera a Caselle con un volo privato. Il campione portoghese onererà il suo contratto con la Juventus e disputerà la sua quarta stagione in bianconero. C’è da capire come li giocherà, dove li giocherà e con quale umore li giocherà. Secondo la Gazzetta dello Sport, la nuova convivenza tra Allegri e Ronaldo andrà misurata nella vita quotidiana di spogliatoio. Ronaldo Juventus, il portoghese è alla Continassa I due parleranno oggi. Il tecnico ha ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 luglio 2021)– Come noto, Cristianoè atterrato ieri sera a Caselle con un volo privato. Il campioneonererà il suo contratto con lae disputerà la sua quarta stagione in bianconero. C’è da capire come li giocherà, dove li giocherà e con quale umore li giocherà. Secondo la Gazzetta dello Sport, la nuova convivenza tra Allegri eandrà misurata nella vita quotidiana di spogliatoio., ilI due parleranno oggi. Il tecnico ha ...

