Recensione Pure Power 11 FM: 750W di pura qualità Be Quiet! (Di lunedì 26 luglio 2021) Recensione Pure Power 11 FM. Be Quiet! con questo alimentatore offre modello completamente modulare con un occhio sempre rivolto al design Il Pure Power 11 FM della pluripremiata casa tedesca viene offerto in diversi tagli, quasi per tutte le esigenze, si parte da un taglio di 550W, 650W, e poi 750W. Con questa PSU Be Quiet! vuole offrire sul mercato un prodotto affidabile, con un prezzo concorrenziale, senza rinunciare però alle comodità che un modello top gamma può restituire a chi è in cerca di una configurazione di tutto rispetto. ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 luglio 2021)11 FM. Becon questo alimentatore offre modello completamente modulare con un occhio sempre rivolto al design Il11 FM della pluripremiata casa tedesca viene offerto in diversi tagli, quasi per tutte le esigenze, si parte da un taglio di 550W, 650W, e poi. Con questa PSU Bevuole offrire sul mercato un prodotto affidabile, con un prezzo concorrenziale, senza rinunciare però alle comodità che un modello top gamma può restituire a chi è in cerca di una configurazione di tutto rispetto. ...

