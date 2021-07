Preleva dal bancomat con una carta non sua: denunciato a Calangianus (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 166 times, 166 visits today) Notizie Simili: Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Guida sotto l'effetto di alcol e droga, raffica di… Vacanze in Gallura, i ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 166 times, 166 visits today) Notizie Simili: Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Guida sotto l'effetto di alcol e droga, raffica di… Vacanze in Gallura, i ...

Advertising

HyboriaLeague : RT @enzolampard: Colpo a sorpresa per l’#Atalanta che preleva dal #Parma Giuseppe #Pezzella in prestito con obbligo di riscatto #Calciomerc… - Cucciolina96251 : RT @enzolampard: Colpo a sorpresa per l’#Atalanta che preleva dal #Parma Giuseppe #Pezzella in prestito con obbligo di riscatto #Calciomerc… - ingrogna : RT @enzolampard: Colpo a sorpresa per l’#Atalanta che preleva dal #Parma Giuseppe #Pezzella in prestito con obbligo di riscatto #Calciomerc… - enzolampard : Colpo a sorpresa per l’#Atalanta che preleva dal #Parma Giuseppe #Pezzella in prestito con obbligo di riscatto #Calciomercato - ombrysan : RT @Ignazia31719350: @ItalicaTestudo Solo 3 giorni fa un italiano preleva a dal bancomat e viene ucciso a sangue freddo... E x questo delin… -