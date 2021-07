Paura a Roma | bimba di 1 anno ingoia un pezzo di hashish | era caduto dalla ‘sigaretta’ della mamma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 luglio 2021) Si stava fumando una sigaretta con la droga quando, all’improvviso, la sua bambina di appena 1ha preso l’da terra e l’hata. Un grandissimo spavento per lache, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, ha subito portato la piccola in ospedale al Policlinico Gemelli, dove i medici haccertato che laaveva ingeritodroga, un piccolissimodiaccidentalmente a terra. Fortunatamente, la bambina non sembrerebbe essere in pericolo di vita, le sue ...