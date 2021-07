Olimpiadi: Garozzo, 'molto amareggiato per argento, ora dobbiamo vincere a squadra' (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "Sono molto amareggiato, è un boccone amaro da mandare giù però tra qualche giorno sarà un argento splendente. Oggi lui era in super forma e devo ammetterlo. Fisicamente ha imposto il suo ritmo, spingeva più di me e su tutte le azioni simultanee aveva ragione lui perché partiva più forte". Queste le parole di Daniele Garozzo dopo l'argento conquistato nel fioretto individuale ai Giochi di Tokyo. "Ora dobbiamo vincere la prova a squadre per smaltire l'amarezza -prosegue l'oro di Rio-. Lui è stato più bravo, ha preso il centro pedana e ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "Sono, è un boccone amaro da mandare giù però tra qualche giorno sarà unsplendente. Oggi lui era in super forma e devo ammetterlo. Fisicamente ha imposto il suo ritmo, spingeva più di me e su tutte le azioni simultanee aveva ragione lui perché partiva più forte". Queste le parole di Danieledopo l'conquistato nel fioretto individuale ai Giochi di Tokyo. "Orala prova a squadre per smaltire l'amarezza -prosegue l'oro di Rio-. Lui è stato più bravo, ha preso il centro pedana e ha ...

