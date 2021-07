Nel cast di Che Dio ci Aiuti 7 un addio e una new entry? (Di lunedì 26 luglio 2021) Emergono online le prime indiscrezioni sul cast di Che Dio ci Aiuti 7. La nuova stagione dell’amata fiction Rai è stata confermata dopo l’ultimo episodio, andato in onda lo scorso marzo e ha visto il lieto fine per molti personaggi: da Nico e Monica, riuniti e finalmente insieme (stavolta sul serio?), a Ginevra ed Erasmo diventati ufficialmente una coppia. E Azzurra ha capito che la sua strada è quella della vocazione. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la prossima stagione, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo anno (salvo sorprese), il cast di Che Dio ci Aiuti 7 potrebbe essere un po’ diverso rispetto a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Emergono online le prime indiscrezioni suldi Che Dio ci7. La nuova stagione dell’amata fiction Rai è stata confermata dopo l’ultimo episodio, andato in onda lo scorso marzo e ha visto il lieto fine per molti personaggi: da Nico e Monica, riuniti e finalmente insieme (stavolta sul serio?), a Ginevra ed Erasmo diventati ufficialmente una coppia. E Azzurra ha capito che la sua strada è quella della vocazione. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la prossima stagione, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo anno (salvo sorprese), ildi Che Dio ci7 potrebbe essere un po’ diverso rispetto a ...

