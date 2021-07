Mette il niqab della moglie per evitare controlli aeroportuali: un “genio” indonesiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Kuala Lumpur, 26 lug – Doveva assolutamente prendere un volo interno l’uomo indonesiano, affetto da Covid-19, che si è messo il niqab della moglie per superare i controlli di sicurezza. Il magheggio del niqab E alla fine ci è riuscito: ha indossato il niqab della moglie, completamente coprente tranne che per gli occhi, si è preso il suo documento e il suo tampone negativo – mentre lui era positivo al covid – e ha superato senza nessun problema i controlli di sicurezza. Quindi il “genio” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) Kuala Lumpur, 26 lug – Doveva assolutamente prendere un volo interno l’uomo, affetto da Covid-19, che si è messo ilper superare idi sicurezza. Il magheggio delE alla fine ci è riuscito: ha indossato il, completamente coprente tranne che per gli occhi, si è preso il suo documento e il suo tampone negativo – mentre lui era positivo al covid – e ha superato senza nessun problema idi sicurezza. Quindi il “” ...

