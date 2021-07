Lukic: “Juric ci ha trasmesso una grande carica. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi” (Di lunedì 26 luglio 2021) Il centrocampista del Torino, Sasa Lukic, ha parlato in conferenza dal ritiro granata a Santa Cristina in Val Gardena, riguardo Juric, neo tecnico della squadra piemontese: “Sappiamo che questi ultimi due anni sono stati difficili, ma ora dobbiamo guardare avanti: abbiamo un nuovo allenatore che ci ha subito trasmesso una grande carica e tanta positività. Penso che si veda già la sua mano, siamo tutti uniti e abbiamo voglia di crescere per fare le cose nel migliore dei modi: i tifosi del Toro lo meritano“. Ha poi continuato raccontando di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Il centrocampista del Torino, Sasa, ha parlato in conferenza dal ritiro granata a Santa Cristina in Val Gardena, riguardo, neo tecnico della squadra piemontese: “Sappiamo che questi ultimi due anni sono stati difficili, ma ora dobbiamo guardare avanti: abbiamo un nuovo allenatore che ci ha subitounae tanta positività. Penso che si veda già la sua mano, siamo tutti uniti e abbiamo voglia di crescere perleneldei: i tifosi del Toro lo meritano“. Ha poi continuato raccontando di ...

