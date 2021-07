LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio vince per KO e vola ai quarti (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.30 Tocca alla categoria 67kg femminile, McPHERSON Paige (USA) vs AZIZOVA Farida (AZE). 3.25 Simone Alessio ha dominato senza strafare. Sa che deve conservare le energie per la parte finale del tabellone…Al prossimo turno affronterà uno tra l’egiziano Seif Eissa e l’australiano Jack Marton. 3.24 Davvero micidiale il calcio con cui Alessio ha centrato in pieno il brasiliano sulla guancia destra. Per fortuna il sudamericano, seppur rintontito, sta bene. IL BRASILIANO E’ RINTONTITO E L’ARBITRO FERMA L’INCONTRO! Simone Alessio ai ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.30 Tocca alla categoria 67kg femminile, McPHERSON Paige (USA) vs AZIZOVA Farida (AZE). 3.25ha dominato senza strafare. Sa che deve conservare le energie per la parte finale del tabellone…Al prossimo turno affronterà uno tra l’egiziano Seif Eissa e l’australiano Jack Marton. 3.24 Davvero micidiale il calcio con cuiha centrato in pieno il brasiliano sulla guancia destra. Per fortuna il sudamericano, seppur rintontito, sta bene. IL BRASILIANO E’ RINTONTITO E L’ARBITRO FERMA L’INCONTRO!ai ...

