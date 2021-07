Inter, Satriano in dubbio: per lui prestito o permanenza in prima squadra? (Di lunedì 26 luglio 2021) L’era di Simone Inzaghi all’Inter è ormai cominciata da tempo. L’ex tecnico della Lazio si trova di fronte una stagione per nulla semplice: difendere lo Scudetto dello scorso anno. Vincere non è facile, ma rivincere lo è ancora di più e Inzaghi lo sa bene. Tra i nazionali in vacanza e qualche amichevole estiva, in questa fase embrionale della stagione escono sempre dei giocatori dal cilindro delle squadre. Nel caso dei nerazzurri, si tratta di Martin Satriano, uruguagio classe 2001, che sta facendo faville in queste settimane. Inter, che fare con Satriano? Ad Appiano Gentile si sono accorti tutti del grande ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) L’era di Simone Inzaghi all’è ormai cominciata da tempo. L’ex tecnico della Lazio si trova di fronte una stagione per nulla semplice: difendere lo Scudetto dello scorso anno. Vincere non è facile, ma rivincere lo è ancora di più e Inzaghi lo sa bene. Tra i nazionali in vacanza e qualche amichevole estiva, in questa fase embrionale della stagione escono sempre dei giocatori dal cilindro delle squadre. Nel caso dei nerazzurri, si tratta di Martin, uruguagio classe 2001, che sta facendo faville in queste settimane., che fare con? Ad Appiano Gentile si sono accorti tutti del grande ...

