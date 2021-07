Gren pass obbligatorio: come andremo in Chiesa? (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia si prepara ad attivare le norme per il green pass a partire dal prossimo 6 agosto, cosa cambierà per poter partecipare alla Messa? photo web source La precisazione arriva direttamente dal Governo: “La certificazione verde non sarà necessaria per andare in Chiesa e per partecipare alle cerimonie religiose”. Un sospiro di sollievo sì, ma L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia si prepara ad attivare le norme per il greena partire dal prossimo 6 agosto, cosa cambierà per poter partecipare alla Messa? photo web source La precisazione arriva direttamente dal Governo: “La certificazione verde non sarà necessaria per andare ine per partecipare alle cerimonie religiose”. Un sospiro di sollievo sì, ma L'articolo proviene da La Luce di Maria.

