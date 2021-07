Firenze | 22enne muore per overdose Indagata la madre | gli avrebbe comprato l’eroina

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una donna di 55 anni risultanell'inchiesta sulla morte del figlio, untrovato senza vita nella sua abitazione il 15 luglio scorso per sospetta. Secondo i carabinieri, come riferisce La Nazione, sarebbe stata lei ad acquistare al giovane l'eroina che neprovocato il malore L'articolo proviene daPost.

Una donna di 55 anni risulta indagata nell'inchiesta sulla morte del figlio, un 22enne trovato senza vita nella sua abitazione il 15 luglio scorso per sospetta overdose. Secondo i carabinieri, come ri ...