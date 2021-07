È giallo a Nettuno | ritrovate ossa umane in spiaggia

(Di lunedì 26 luglio 2021), due giorni fa sulladi Torre Astura, nella zona di Casa la Banca, sono stati rinvenuti resti di. Il ritrovamento è stato effettuato da alcuni bagnanti che le hanno viste affiorare sulla riva. Subito sono stati allertati i carabinieri e la direzione del Poligono. L’area in cui è avvenuto il ritrovamento è stata perimetrata e secondo quanto accertato dal medico legale si tratta di un femore e di altri 3 arti inferiori umani. Lesono state in seguito portate all’istituto di medicina legale di Tor Vergata al quale spetterà stabilire la precisa datazione e verificare se siano ...

