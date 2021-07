Covid oggi Abruzzo, 6 contagi e zero morti: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 26 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 75.777. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72083 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1180 (-22 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 369 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 6 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 26. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 75.777. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72083 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1180 (-22 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 369 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ...

Advertising

SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - Open_gol : «Oggi esistono due epidemie. Quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenz… - ilmagorosso : @miciobigio Pare strano solo a me che gli stessi che un anno fa facevano i distinguo tra morti DI e PER covid, oggi… - Yi_Benevolence : RT @flayawa: Oggi spieghiamo ai #sorci, quelli veri, la differenza tra #greenpass e patente di guida. (Video effettuato nel rispetto dell… -