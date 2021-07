Covid, in Italia 3.117 nuovi contagiati e 22 decessi (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.117 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 4.743 di ieri) come riportato dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 22 le vittime. I tamponi effettuati sono 88.247 (ieri erano 176.653). I guariti sono 1.114, e con un incremento di 1.979 unità gli attualmente positivi raggiungono il numero totale di 68.236. I nuovi ricoveri nei reparti ordinari sono 182 (ieri erano stati 178), mentre i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 11 (ieri erano stati 16). In isolamento domiciliare vi sono 66.542 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (550), seguita da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.117 i positivi alregistrati nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 4.743 di ieri) come riportato dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 22 le vittime. I tamponi effettuati sono 88.247 (ieri erano 176.653). I guariti sono 1.114, e con un incremento di 1.979 unità gli attualmente positivi raggiungono il numero totale di 68.236. Iricoveri nei reparti ordinari sono 182 (ieri erano stati 178), mentre iricoveri in terapia intensiva sono 11 (ieri erano stati 16). In isolamento domiciliare vi sono 66.542 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (550), seguita da ...

