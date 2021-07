Cisterna. Va in vacanza e trova la morte in autostrada in Val Pusteria: addio a Loredana D’Achille (Di lunedì 26 luglio 2021) Era andata in vacanza insieme al compagno, un uomo di 61 anni di Anzio, ma il viaggio si è trasformato in tragedia per Loredana D’Achille, 51enne di Cisterna di Latina. La donna, infatti, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 49, a Villabassa, in Alta Val Pusteria, nel Trentino Alto Adige. A scontrarsi tre auto all’uscita di una galleria. E’ successo intorno alle ore 10 e 30 di ieri mattina: si tratta di un incidente frontale e, dalle prime ricostruzioni, l’auto, una Audi A3 con a bordo la coppia di turisti provenienti dal Lazio, lui da Anzio, lei da Cisterna, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Era andata ininsieme al compagno, un uomo di 61 anni di Anzio, ma il viaggio si è trasformato in tragedia per, 51enne didi Latina. La donna, infatti, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 49, a Villabassa, in Alta Val, nel Trentino Alto Adige. A scontrarsi tre auto all’uscita di una galleria. E’ successo intorno alle ore 10 e 30 di ieri mattina: si tratta di un incidente frontale e, dalle prime ricostruzioni, l’auto, una Audi A3 con a bordo la coppia di turisti provenienti dal Lazio, lui da Anzio, lei da, ...

Advertising

CorriereCitta : Cisterna. Va in vacanza e trova la morte in autostrada in Val Pusteria: addio a Loredana D’Achille - News_24it : CISTERNA DI LATINA - Loredana D’Achille, 54enne di Cisterna Latina è morta ieri in un incidente a Villabassa in Alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna vacanza "Siamo stati abbandonati": l'amarezza di don Patriciello dopo le sparatorie a Caivano Secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, l'episodio sarebbe ... 'Il giardino è vuoto, c'è un silenzio di morte, questi bambini non vanno nemmeno in vacanza come tanti loro ...

Liguria, in coda per ore sull'autostrada. Incidenti e traffico tra Savona e Genova Il racconto dell'odissea 'Sveglia puntata alle 7, colazione al bar, si va in vacanza. Destinazione ... Una cisterna si ribalta tra Celle e Varazze, ma in direzione di Savona. L'odissea ricomincia, ma ...

Cane chiuso in una cisterna a Pantelleria. Salvato dalla Forestale Tp24 Incidente stradale in vacanza, morta una donna di 54 anni Loredana D’Achille, 54enne di Cisterna di Latina, è morta in un incidente stradale avvenuto in Trentino Alto Adige dove era in vacanza. Secondo la ricostruzione la donna stava percorrendo la statale 4 ...

Superare gli ostacoli di Regina Buol I coniugi Caboussat ne hanno abbastanza del progetto "stagnante" della torre idrica e cambiano radicalmente i loro piani. Dopo un anno di separazione dal loro figlio Dylan, gli Schommer ...

Secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di, l'episodio sarebbe ... 'Il giardino è vuoto, c'è un silenzio di morte, questi bambini non vanno nemmeno income tanti loro ...Il racconto dell'odissea 'Sveglia puntata alle 7, colazione al bar, si va in. Destinazione ... Unasi ribalta tra Celle e Varazze, ma in direzione di Savona. L'odissea ricomincia, ma ...Loredana D’Achille, 54enne di Cisterna di Latina, è morta in un incidente stradale avvenuto in Trentino Alto Adige dove era in vacanza. Secondo la ricostruzione la donna stava percorrendo la statale 4 ...di Regina Buol I coniugi Caboussat ne hanno abbastanza del progetto "stagnante" della torre idrica e cambiano radicalmente i loro piani. Dopo un anno di separazione dal loro figlio Dylan, gli Schommer ...