Brooklyn | la trama del film su Rai 1

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 26 luglio 2021) . Di cosa parla e il finale Qual è ladel, in onda questa sera, lunedì 26 luglio 2021, alle ore 21.25 su Rai 1? Si tratta di undrammatico tratto dall’omonimo romanzo di Colm Toibin che vede come protagonista Saoirse Ronan nelle vesti della giovane Eilis Lacey. Ilè stato candidato a tre Premi Oscar per le nomine di miglior, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura non originale. Ma di cosa parla il? Qual è la? E come finisce? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Eilis Lacey, ...