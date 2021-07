Alessio Boni papà per la seconda volta: la compagna Nina Verdelli è in dolce attesa (Di lunedì 26 luglio 2021) Alessio Boni diventerà papà per la seconda volta. Ad annunciare la lieta notizia è stata la sua compagna, Nina Verdelli, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con il pancione e in braccio il piccolo Lorenzo, il loro primo figlio, nato poco più di un anno fa. Potrebbe essere un altro maschietto, stando a quanto ha lasciato intendere lei scrivendo “my boy(s)” a margine della foto che mostra il pancione già allo stato avanzato. L’attore bergamasco e la giornalista fanno coppia fissa dal 2015 e il loro primo figlio è nato il 22 marzo 2020, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021)diventeràper la. Ad annunciare la lieta notizia è stata la sua, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con il pancione e in braccio il piccolo Lorenzo, il loro primo figlio, nato poco più di un anno fa. Potrebbe essere un altro maschietto, stando a quanto ha lasciato intendere lei scrivendo “my boy(s)” a margine della foto che mostra il pancione già allo stato avanzato. L’attore bergamasco e la giornalista fanno coppia fissa dal 2015 e il loro primo figlio è nato il 22 marzo 2020, ...

