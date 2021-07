Vaccini, sono due milioni i piemontesi vaccinati con due dosi (Di domenica 25 luglio 2021) sono due milioni i piemontesi vaccinati con due dosi. La Regione ha comunicato che sono 28.837 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid oggi: a 21.316 è stata somministrata la seconda ... Leggi su novaratoday (Di domenica 25 luglio 2021)duecon due. La Regione ha comunicato che28.837 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid oggi: a 21.316 è stata somministrata la seconda ...

