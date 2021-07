Vacanze finite per Lukaku, “È ora di tornare a casa” (Di domenica 25 luglio 2021) L’Inter e soprattuto Simone Inzaghi, potranno presto rivedere l’uomo più importante della propria rosa, ovvero Romelu Lukaku, valicare il cancello del centro di allenamento Suning di Appiano Gentile. Big Rom su proprio profilo Instagram difatti, nel suo ultimo post, ha scritto “Ultimo momento in piscina, devo raccontare ai ragazzi delle mie Vacanze! È ora di tornare a casa“. Previsti per domani i ritorni di Lautaro, Sanchez, Perisic e Vidal. Gli ultimi ad aggregarsi saranno Bastoni e Barella, vincitori della finale dell’Europeo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) L’Inter e soprattuto Simone Inzaghi, potranno presto rivedere l’uomo più importante della propria rosa, ovvero Romelu, valicare il cancello del centro di allenamento Suning di Appiano Gentile. Big Rom su proprio profilo Instagram difatti, nel suo ultimo post, ha scritto “Ultimo momento in piscina, devo raccontare ai ragazzi delle mie! È ora di“. Previsti per domani i ritorni di Lautaro, Sanchez, Perisic e Vidal. Gli ultimi ad aggregarsi saranno Bastoni e Barella, vincitori della finale dell’Europeo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze finite Calcio: Juventus, CR7 arrivato a Torino Vacanze finite per Cristiano Ronaldo. Il jet privato di CR7 è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle poco dopo le tre del pomeriggio. Nelle prossime ore l'attaccante della Juventus si sottoporrà ...

Paganini rivela perché Cr7 è vicinissimo al Psg - Social Lo si dice da tempo ma con ogni probabilità davvero la settimana che inizia domani dovrebbe essere quella decisiva sul futuro di Ronaldo . Finite le vacanze il giocatore è chiamato ad aggregarsi al gruppo che ha iniziato il raduno estivo ma tutto può ancora succedere. Se è atteso un faccia a faccia tra Ronaldo, Allegri e Cherubini sono ...

«Ciao Torino, vacanze finite. Ritorno ad Hong Kong dove ci aspettano 21 giorni di quarantena» Corriere della Sera Napoli, Mertens ritrova Jorginho: lo show in spiaggia Dopo la vacanza in Tanzania, per Dries Mertens è tempo di qualche ora in spiaggia a Ibiza. L'attaccante del Napoli ha incontrato in ...

Vacanze finite in tragedia: 2 annegati in Liguria. In Veneto papà muore davanti al figlio che prova a salvarlo Tre vittime in acqua nel giro di poche ore, vittime della corrente e del mare grosso. Un ragazzo di 16 anni ha tentato di salvare la vita al padre, ma senza successo; lui è adesso ricoverato in terapi ...

