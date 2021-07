Uomini e Donne, ex tronista operata d’urgenza: la situazione è delicata (Di domenica 25 luglio 2021) La protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne, le dichiarazioni dopo l’intervento. È stata la prima tronista in tempi di Covid, con una scelta alternativa che non prevedeva alcun… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 luglio 2021) La protagonista della scorsa edizione di, le dichiarazioni dopo l’intervento. È stata la primain tempi di Covid, con una scelta alternativa che non prevedeva alcun… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ItaliaTeam_it : Gabri, Albe e Ila in finale a #Tokyo2020! ??Gabriele Detti nei 400 sl uomini ??Alberto Razzetti nei 400 misti uomin… - pdnetwork : A #Venezia la destra ha bocciato la proposta del Pd di equiparare i premi della regata storica tra uomini e donne.… - Coninews : Nella vasca di #Tokyo2020 tre nuotatori #ItaliaTeam staccano il pass per la FINALE! ????? Alberto Razzetti nei 400… - anto_galli4 : RT @rej_panta: Da nord a sud gli italiani sono scesi in piazza, senza bandiere di partito, uomini, donne, bambini, medici, ristoratori, ins… - infoitcultura : “Uomini e donne”: Gemma Galgani, ritorno di fiamma con Marco Firpo? - L'Unione -