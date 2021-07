Ungheria, il Pride a Budapest: 10mila persone in piazza contro la legge anti-Lgbt di Orban (Di domenica 25 luglio 2021) Si stima siano state oltre 10mila le persone che hanno partecipato al corteo del Gay Pride a Budapest ieri, sabato 24 luglio 2021. L’appuntamento quest’anno ha rappresentato anche un’occasione di protesta contro la legge – fortemente sostenuta dal premier ungherese Viktor Orban e approvata dal Parlamento lo scorso 15 giugno – che vieta la condivisione ai minorenni di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di sesso. La legge anti-Lgbt dell’Ungheria è duramente contestata anche dalla ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Si stima siano state oltreleche hanno partecipato al corteo del Gayieri, sabato 24 luglio 2021. L’appuntamento quest’anno ha rappresentato anche un’occasione di protestala– fortemente sostenuta dal premier ungherese Viktore approvata dal Parlamento lo scorso 15 giugno – che vieta la condivisione ai minorenni di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di sesso. Ladell’è duramente contestata anche dalla ...

