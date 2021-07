Temptation Island, ex coppia convola a nozze: la proposta in costiera (Di domenica 25 luglio 2021) Un’amatissima ex coppia di Temptation Island è pronta a convolare a nozze: poche ore fa è arrivata la romantica proposta Raffaella Giudice e Andrea CelentanoRaffaella Giudice e Andrea Celentano si sposeranno. Dopo aver partecipato a Temptation Island nel 2018 e aver messo a dura prova il loro amore, i due sono pronti al grande passo. La proposta di matrimonio è avvenuta nella maniera più romantica che ci sia, ovvero in riva al mare nella bellissima costiera amalfitana. Visualizza questo ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021) Un’amatissima exdiè pronta are a: poche ore fa è arrivata la romanticaRaffaella Giudice e Andrea CelentanoRaffaella Giudice e Andrea Celentano si sposeranno. Dopo aver partecipato anel 2018 e aver messo a dura prova il loro amore, i due sono pronti al grande passo. Ladi matrimonio è avvenuta nella maniera più romantica che ci sia, ovvero in riva al mare nella bellissimaamalfitana. Visualizza questo ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island: chi è Vincenza la tentatrice che ha conquistato Federico - #Temptation #Island: #Vincenza - GiuseppeporroIt : Temptation Island, arriva un'inaspettata segnalazione su Manuela e Stefano: ecco di cosa si tratta… - Mariga45753901 : Messaggio per i partecipanti di 'Temptation Island' (spero si scriva così): Siete ragazzi simpaticissimi ma, per fa… - mvarteen : perché t0mmaso di Temptation Island fa il dito medio in questo video? - blogtivvu : #TemptationIsland, Manuela e Stefano: segnalazione, finale inaspettato? -