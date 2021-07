«Sono entrato con l’arma in ospedale» (Di domenica 25 luglio 2021) Lo ha detto Luca Bernardo, primario e candidato sindaco a Milano per il centrodestra, che però dice di non averla mai avuta con sé «in corsia» Leggi su ilpost (Di domenica 25 luglio 2021) Lo ha detto Luca Bernardo, primario e candidato sindaco a Milano per il centrodestra, che però dice di non averla mai avuta con sé «in corsia»

Advertising

doctorappleita : @MattiaDiRemigio Si anche io sono di questa parrocchia, ma nella mia zona, se chiedi di pagare col POS un caffè ti… - Claudoc3 : RT @alabbabubba: @LizzoriFabrizio @GAngrilli L'altro giorno sono entrato in un bar e ho contagiato di salute tutti i vaccinati ???? - _scar3dca7 : sono entrato nella convinzione che questa situazione non finirà mai; lo stare sempre in bilico tra la voglia di fin… - IngCapra : @BarbascuraX Ma poi figuriamoci se i locali controlleranno i Green Pass. Faranno entrare tutti dentro come le sardi… - mike__mania : @fedecaccy Appena sono entrato ero confusissimo perché non vedevo le pettorine per i punti del Taekwondo. Poi quest… -