Serie B, ecco il calendario 2021/22: si parte con Frosinone-Parma (Di domenica 25 luglio 2021) ecco il calendario della Serie B 2021/22: il campionato inizierà venerdì 20 agosto e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022 Leggi su mediagol (Di domenica 25 luglio 2021)ildella/22: il campionato inizierà venerdì 20 agosto e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022

Advertising

Gazzetta_it : Dopo Huijsen e Boende ecco Solberg: perché i talenti d’Europa scelgono la Juve - LeoFiorino : RT @Qua_Agatha: Della serie a volte ritornano signore e signori ecco a Voi #Arcuri. La potete pensare come volete politic… - nieddupierpaolo : RT @Qua_Agatha: Della serie a volte ritornano signore e signori ecco a Voi #Arcuri. La potete pensare come volete politic… - Qua_Agatha : Della serie a volte ritornano signore e signori ecco a Voi #Arcuri. La potete pensare come volete… - Mediagol : Serie B, ecco il calendario 2021/22: si parte con Frosinone-Parma -