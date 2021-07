LIVE Tuffi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani seconde dopo la prima rotazione (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.13: Super secondo obbligatorio per le americane Gibson/Palmer, che ottengono 50.40 punti e si portano a 99.60. 8.12: Solo 45 punti per le canadesi che chiudono gli obbligatori con 92.40. 8.10: BRAVE! 49.20 per le due azzurre che sono seconde dopo la prima rotazione di obbligatori. 8.08: Solo 46.80 per le britanniche. Tocca adesso a Bertocchi/Pellacani. 8.07: Le cinesi si portano in testa con 49.80. Tra poco le azzurre. 8.04: 48.60 il punteggio di Hentschel/Punzel. Le tedesche sono seconde. 8.03: ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.13: Super secondo obbligatorio per le americane Gibson/Palmer, che ottengono 50.40 punti e si portano a 99.60. 8.12: Solo 45 punti per le canadesi che chiudono gli obbligatori con 92.40. 8.10: BRAVE! 49.20 per le due azzurre che sonoladi obbligatori. 8.08: Solo 46.80 per le britanniche. Tocca adesso a. 8.07: Le cinesi si portano in testa con 49.80. Tra poco le azzurre. 8.04: 48.60 il punteggio di Hentschel/Punzel. Le tedesche sono. 8.03: ...

