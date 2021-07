Lazio, accordo trovato con Brandt, ma spunta un ostacolo nella trattativa (Di domenica 25 luglio 2021) Una montagna molto ripida. Potremmo raffigurare in questo modo la trattativa tra la Lazio di Lotito e Julian Brandt, giovane talento tedesco. Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, sono sorti dei problemi nell’acquisto del giocatore del Borussia Dortmund. Il giocatore è stato cercato dai biancocelesti perché risulta perfetto per il 4-3-3 di Sarri, anche grazie alla sua grande duttilità. Il club tedesco non ha necessità di vendere, per questo lascerà partire l’ex Bayer Leverkusen solamente di fronte ad un’offerta convincente. Brandt, dal canto suo, è alla ricerca di nuovi stimoli, anche se l’arrivo di Rose in ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Una montagna molto ripida. Potremmo raffigurare in questo modo latra ladi Lotito e Julian, giovane talento tedesco. Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, sono sorti dei problemi nell’acquisto del giocatore del Borussia Dortmund. Il giocatore è stato cercato dai biancocelesti perché risulta perfetto per il 4-3-3 di Sarri, anche grazie alla sua grande duttilità. Il club tedesco non ha necessità di vendere, per questo lascerà partire l’ex Bayer Leverkusen solamente di fronte ad un’offerta convincente., dal canto suo, è alla ricerca di nuovi stimoli, anche se l’arrivo di Rose in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio accordo La Lazio insiste per Callejon. E Sarri ringrazia Intanto, la Lazio ha già avviato i primi contatti con l'agente del calciatore: sotto questo aspetto trovare un punto di accordo è molto più semplice, visto che lo stesso Callejon non vede l'ora di ...

Lazio-Brandt è una corsa a ostacoli. La trattativa si complica La Gazzetta dello Sport La Lazio insiste per Callejon. E Sarri ringrazia Roma, 25 luglio 2021 – La Lazio fa sul serio per Jose Callejon. L’esterno d’attacco spagnolo della Fiorentina è un fedelissimo di mister Sarri, che lo ha richiesto a gran voce a Tare e a Lotito. Le pa ...

Lazio-Brandt è una corsa a ostacoli. La trattativa si complica La società ha già un accordo con il giocatore che però non aspetterà in eterno. In più i biancocelesti non possono ufficializzare acquisti prima di aver risolto il problema dell’indice liquidità ...

