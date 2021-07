Italia-Polonia oggi, Olimpiadi volley: orario, tv, programma RAI, streaming (Di lunedì 26 luglio 2021) oggi lunedì 26 luglio (ore 07.20) va in scena Italia-Polonia, seconda partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile scenderà in campo per affrontare i Campioni del Mondo in un incontro determinante per le sorti della Pool A. Gli azzurri, reduci dal sofferto successo contro il Canada, incroceranno i biancorossi, sconfitti a sorpresa dall’Iran al debutto. I nostri portacolori dovranno alzare il livello di gioco se vorranno tenere testa alla corazzata guidata dal fenomeno Wilfredo Leon. Ivan Zaytsev sarà chiamato a un pronto riscatto, Alessandro Michieletto vorrà ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)lunedì 26 luglio (ore 07.20) va in scena, seconda partita della fase a gironi delledi Tokyo 2021. La Nazionale dimaschile scenderà in campo per affrontare i Campioni del Mondo in un incontro determinante per le sorti della Pool A. Gli azzurri, reduci dal sofferto successo contro il Canada, incroceranno i biancorossi, sconfitti a sorpresa dall’Iran al debutto. I nostri portacolori dovranno alzare il livello di gioco se vorranno tenere testa alla corazzata guidata dal fenomeno Wilfredo Leon. Ivan Zaytsev sarà chiamato a un pronto riscatto, Alessandro Michieletto vorrà ...

