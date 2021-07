Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: USA sconfitti! Clamoroso in qualifica, la Russia batte le Regine. Simone Biles non strabilia (Di domenica 25 luglio 2021) All’Ariake Gymnastics Centre è successo quello che nessuno si aspettava. Le Regine sono crollate, anche se soltanto in qualifica, quando non sono in palio le medaglie e gli errori hanno un peso ben diverso. Gli USA sono stati sconfitti dalla Russia: le dominatrici assolute della Ginnastica artistica femminile nell’ultimo decennio hanno dovuto cedere il passo alle eterni rivali con addirittura un punto di distacco: 171.629 a 170.562. La corazzate a stelle e strisce è incappata in troppi errori nel corso della terza suddivisione. Le americane hanno vinto la medaglia d’oro nella gara a squadra a Londra 2012 e Rio 2016, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) All’Ariake Gymnastics Centre è successo quello che nessuno si aspettava. Lesono crollate, anche se soltanto in, quando non sono in palio le medaglie e gli errori hanno un peso ben diverso. Gli USA sono stati sconfitti dalla: le dominatrici assolute dellaartistica femminile nell’ultimo decennio hanno dovuto cedere il passo alle eterni rivali con addirittura un punto di distacco: 171.629 a 170.562. La corazzate a stelle e strisce è incappata in troppi errori nel corso della terza suddivisione. Le americane hanno vinto la medaglia d’oro nella gara a squadra a Londra 2012 e Rio 2016, ma ...

