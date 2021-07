Gelo storico in Sudafrica | battuti tutti i record di temperature e nevicate insolite

(Di domenica 25 luglio 2021) Meteo conneldi temperatura.ina Kimberly la temperatura ha toccato il minimodi -9,9°C, mentre a Warmbad Towoomba, cittadina della provincia del Limpopo, i termometri sono scesi a -5,6 gradi. Una temperatura simile non si vedeva dai -5,5 gradi del 6 luglio

Meteo con gelo storico nel Sudafrica. Battuti record di temperatura. Nevicate insolite. in tutto il sudafrica, con temperature sotto la norma ...A Kimberly la temperatura ha toccato il minimo storico di -9,9°C, mentre a Warmbad Towoomba, cittadina della provincia del Limpopo, i termometri sono scesi a -5,6 gradi. Una temperatura simile non si ...