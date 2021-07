European Talent Cup 2021 | è morto il giovanissimo pilota Hugo Millan sul circuito di Aragon

(Di domenica 25 luglio 2021) Arriva una tragica notizia daldi, in Spagna. E’il, classe 2006,. Un incidente che ha riguardato laCup che si è tenuta sulla pista iberica., secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position come riportato da Sky Sport, è caduto a 13 giri dal traguardo. Una scivolata rovinosa, ma con un epilogo ancor drammatico: nel tentativo di uscire dalla pista a piedi, infatti, il giovane iberico è stato investito dal polacco Oleg Pawelec ...

Una notizia sconvolge il mondo dei motori. È morto Hugo Millan , talentuoso pilota classe 2006. Un terribile incidente è avvenuto questa mattina nella gara della European Talent Cup disputata sul circuito di Aragon. Millan, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, è caduto a 13 giri dal traguardo. La caduta, di per sé già brutta, è ... Arriva una tragica notizia dal circuito di Aragon, in Spagna. E' morto il giovanissimo pilota, classe 2006, Hugo Millan. Un incidente che ha riguardato la European Talent Cup che si è tenuta sulla pis ... Il 14enne Hugo Millan, pilota dell'European Talent Cup, è morto in seguito ad un terribile incidente di cui è stato vittima in pista ...