EKUBAN, PER LUI IL GENOA È PIÙ CHE UN'OCCASIONE (Di domenica 25 luglio 2021) Si sa, il presidente del GENOA, Enrico Preziosi, ha un certo fiuto nello scovare giocatori promettenti da far poi esaltare con la maglia del Grifone. In questo mercato estivo, il nuovo colpo a sorpresa da regalare a Ballardini per l'attacco potrebbe essere Caleb EKUBAN, italo-ghanese che in negli ultimi due anni in Turchia, sponda Trabzonspor, si è saputo ritagliare la scena più volte. Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994 ma mantovano di adozione, è il più grande di tre fratelli legati dalla passione del calcio. I primi passi nel mondo di questo meraviglioso sport, li compie nella provincia di Mantova, per poi venir prelevato dal Chievo e venir ...

