Ddl concorrenza sul tavolo del Cdm in settimana: dai farmaci ai rifiuti (Di domenica 25 luglio 2021) Porti e distribuzione di gas naturale, ma anche farmaci e scelta della dirigenza medica: sarà ad ampio spettro il disegno di legge sulla concorrenza che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) Porti e distribuzione di gas naturale, ma anchee scelta della dirigenza medica: sarà ad ampio spettro il disegno di legge sullache dovrebbe arrivare suldel Consiglio dei ...

La farmacia dei servizi: la catena da 200 milioni di fatturato che punta su cura e accoglienza del paziente L'idea di Hippocrates nasce in seguito all'apertura del mercato arrivata con l'approvazione del Ddl Concorrenza nell'agosto 2017. Nella costruzione della nostra rete, da subito abbiamo scelto un ...

Decreto Sostegni Bis: definite le posizioni sulla Lexitor “ Il giudizio sull’emendamento è inevitabilmente articolato: È ottimo avere finalmente definito con chiarezza la questione “Lexitor”, che metteva a rischio l’intero comparto della cessione del quinto.

