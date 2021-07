Calciomercato Inter | Pinamonti in uscita ma c’è un ostacolo per il club

(Di domenica 25 luglio 2021) L’e Inzaghi hanno messo sul mercato Andrea. L’oneroso ingaggio del giovane centravanti è però unper la sua cessione C’è anche il via libera di Simone Inzaghi per la cessione di Andrea. Il giovane attaccante non rientra nel nuovo progetto del tecnico piacentino e resta inda Milano. L’oneroso ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione, però, continua ad essere un problema nel trovare una collocazione per il giocatore come sottolinea il quotidiano Tuttosport. Cagliari (nell’affare per Nandez) ed Empoli, le squadre maggiormenteessate a ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - Cucciolina96251 : RT @zazoomblog: Calciomercato Inter tutto passa da... Cagliari - #Calciomercato #Inter #tutto #passa - zazoomblog : Calciomercato Inter tutto passa da... Cagliari - #Calciomercato #Inter #tutto #passa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

L'e Inzaghi hanno messo sul mercato Andrea Pinamonti. L'oneroso ingaggio del giovane centravanti è però un ostacolo per la sua cessione C'è anche il via libera di Simone Inzaghi per la cessione di ...Juve: c'è anche l'sulle tracce di Miralem Pjanic. Le ultime sul suo futuro Pjanic © Getty ImagesSono giorni decisivi in casa Juventus anche sul fronte Kaio Jorge, come raccontato ...Inter, si lavora per garantire un vice-Lukaku a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione: in lizza ci sarebbero Petagna e Jovic ...Per lui spunta una possibilità Inter di cui parla oggi il Corriere dello Sport. L'Inter vuole Petagna in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Il Napoli però non è d'accordo e ha bloccato la p ...