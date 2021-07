Calcio sotto choc, il campione è morto suicida (Di domenica 25 luglio 2021) Una notizia drammatica arriva dal SudAmerica, esattamente dall'Uruguay dove un altro calciatore si è tolto la vita. Il suo nome era Emiliano Cabrera, calciatore del Boston River. #FOTO A FINE ARTICOLO Cabrera è il terzo giocatore uruguaiano che si toglie la vita in questo 2021 dopo il suicidio di Santiago Garcia, che lo scorso febbraio era morto suicida a 30 anni in Argentina, a causa della depressione, e la tragica morte di Williams Martinez, avvenuta pochi giorni fa. Cabrera è il terzo calciatore dell'Uruguay che muore suicida nel 2021 Una settimana dopo la morte di Williams Martinez, difensore di 38 anni, e oltre cinque mesi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 luglio 2021) Una notizia drammatica arriva dal SudAmerica, esattamente dall'Uruguay dove un altro calciatore si è tolto la vita. Il suo nome era Emiliano Cabrera, calciatore del Boston River. #FOTO A FINE ARTICOLO Cabrera è il terzo giocatore uruguaiano che si toglie la vita in questo 2021 dopo il suicidio di Santiago Garcia, che lo scorso febbraio eraa 30 anni in Argentina, a causa della depressione, e la tragica morte di Williams Martinez, avvenuta pochi giorni fa. Cabrera è il terzo calciatore dell'Uruguay che muorenel 2021 Una settimana dopo la morte di Williams Martinez, difensore di 38 anni, e oltre cinque mesi ...

