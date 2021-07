Basket, Italia-Germania 92-82: Melli “Orgoglioso di questa squadra”. Fontecchio “Inizio tosto, ma noi ci abbiamo messo gli attributi” (Di domenica 25 luglio 2021) Una vittoria sofferta, ma fortemente voluta, dagli azzurri all’esordio contro la Germania a Tokyo 2021. Un match in cui i tedeschi sono partiti fortissimi, con l’Italia che faticava enormemente a difendere e a limitare i tiratori avversari da oltre l’arco. Ma azzurri che, nonostante le difficoltà, non hanno mai mollato e nella ripresa hanno concluso una spettacolare rimonta per portare a casa il primo successo olimpico. Proprio il carattere della squadra è stato il fattore decisivo e quello che capitan Melli ha voluto evidenziare nelle dichiarazioni post partita. “Sono sempre più Orgoglioso di essere il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Una vittoria sofferta, ma fortemente voluta, dagli azzurri all’esordio contro laa Tokyo 2021. Un match in cui i tedeschi sono partiti fortissimi, con l’che faticava enormemente a difendere e a limitare i tiratori avversari da oltre l’arco. Ma azzurri che, nonostante le difficoltà, non hanno mai mollato e nella ripresa hanno concluso una spettacolare rimonta per portare a casa il primo successo olimpico. Proprio il carattere dellaè stato il fattore decisivo e quello che capitanha voluto evidenziare nelle dichiarazioni post partita. “Sono sempre piùdi essere il ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII, BRAVISSIME! ???????? Seconda vittoria in tre partite per l'Italia del basket 3x3: battuta la Romania, alle 7:25… - SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - Coninews : Inizia con una vittoria e una sconfitta il cammino della nazionale femminile di basket 3x3 a #Tokyo2020! L’Italia b… - WikiLovesSport : RT @Coninews: Ancora una vittoria e una sconfitta, proprio come ieri, per la nazionale di basket 3x3 a #Tokyo2020. L'Italia batte 22-14 la… - UgoBaroni : RT @LaStampa: A Tokyo l'Italia del basket parte con una vittoria: Germania sconfitta a 17 anni dall'ultima partita alle Olimpiadi https://t… -