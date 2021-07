Basket 3×3, Tokyo 2020: risultati e classifiche (Di domenica 25 luglio 2021) I risultati e le classifiche dei gironi del torneo olimpico di Basket 3×3 in svolgimento a Tokyo, Giappone. Dal 24 al 28 luglio avrà luogo la caccia alle medaglie, ambite anche dall’Italia femminile. Le nostre beniamine sono giunte nella Terra del Sol Levante vincendo al preolimpico di Debrecen contro l’Ungheria con un tiro dalla media di D’Alie a tre secondi dalla fine della finale, che ha fissato il punteggio definitivo sul 13-12. Chi non si può certo nascondere è la Francia, che ricopre il ruolo di favorita d’obbligo. Di seguito risultati e classifiche. Tokyo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ie ledei gironi del torneo olimpico di3×3 in svolgimento a, Giappone. Dal 24 al 28 luglio avrà luogo la caccia alle medaglie, ambite anche dall’Italia femminile. Le nostre beniamine sono giunte nella Terra del Sol Levante vincendo al preolimpico di Debrecen contro l’Ungheria con un tiro dalla media di D’Alie a tre secondi dalla fine della finale, che ha fissato il punteggio definitivo sul 13-12. Chi non si può certo nascondere è la Francia, che ricopre il ruolo di favorita d’obbligo. Di seguito...

