ASCOLTITV 24 LUGLIO 2021 | THE VOICE SENIOR | BENVENUTI AL NORD | LE OLIMPIADI | REAZIONE A CATENA

(Di domenica 25 luglio 2021) ASCOLTI TV 24· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – xUno Weekend – xBuongiorno Benessere: Best Of – xPassaggio a-Ovest – xLinea Verde Tour – xLinea Verde Radici – xTg1 – xLinea Blu – xDreams Road – xA Sua Immagine – xAmore e Altre Sciagure – xAmore in Quarantena – x– x– xTg1 – xTecheTecheTè – xThe– x x x xRaiNews24– x Tg5 – xViaggiatori – xMagnifica Italia – xSuper Partes – xForum – xTg5 – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV LUGLIO

Ecco gli appuntamenti in prima serata per sabato 242021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ecco gli appuntamenti in prima serata per venerdi 232021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ascolti tv 24 luglio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...E’ iniziata l’avventura olimpica per l’Italia ma per il mondo intero. Dopo un anno di attesa, e con la paura che a causa della pandemia i giochi slittassero ancora, o che fossero addirittura cancellat ...