Abandoned | Hasan Kahraman pubblica una nuova immagine e i fan trovano un altro richiamo a Hideo Kojima

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 luglio 2021) Blue Box esiste per davvero?è in realtà il remake di Silent Hill?è in realtà? Queste sono le domande che attanagliano i giocatori fin dall'annuncio del progetto horror in questione, nonostante le ripetute smentite del suo creatore. In attesa dellazione della famigerata app di, nella quale potremo finalmente ammirare un trailer (si spera) meno criptico,ha aggiornato i propri profili social con unafotografia, raffigurante una piccola isola. Leggi ...