Voghera, parla la sindaca: «Tragedia strumentalizzata dai media. Adriatici? Persona stimata e rispettata» – Il video (Di sabato 24 luglio 2021) La morte di Youns el Boussettaoui, ucciso martedì 20 luglio dall'assessore Massimo Adriatici in circostanze ancora da chiarire, ha portato al centro delle cronache nazionali Voghera, piccola città di circa 40mila abitanti nel Pavese. Contro le ricostruzioni dei media e l'attenzione che tv e giornali stanno destinando alla vicenda, si è scagliata la sindaca Paola Garlaschelli. In una lettera aperta alla cittadinanza, ha scritto: «Voghera è una città oggi ferita come lo siamo noi tutti. Ho il dovere di difenderla e di descrivere la realtà, che è ben diversa da quella che sta emergendo.

Avvenire_Nei : Pavia. La tragedia di Voghera, il parroco: «Troppo spazio a chi odia» - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - MariuzzoAndrea : RT @mazzettam: Ecco la sindaca di #Voghera che s' esprime sui fatti. - no, non si dimette o assume responsabilità - no, non condanna l'assa… - adatit1 : RT @lucacasarotti: Altro trucchetto retorico della sindaca di #Voghera, che dice di voler stare in silenzio, ma intanto dà la colpa a media… - maurovanetti : RT @lucacasarotti: Altro trucchetto retorico della sindaca di #Voghera, che dice di voler stare in silenzio, ma intanto dà la colpa a media… -