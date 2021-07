Tre giocatori in ritardo all’allenamento, Allegri li esclude dall’amichevole contro il Cesena (Di sabato 24 luglio 2021) Nicolò Fagioli, Gianluca Frabotta e Alessandro Di Pardo non hanno preso parte per motivi disciplinari all’amichevole della Juventus contro il Cesena. Lo riporta TuttoJuve, i tre giovani bianconeri sono stati puniti da Allegri per un ritardo ad una seduta d’allenamento. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Nicolò Fagioli, Gianluca Frabotta e Alessandro Di Pardo non hanno preso parte per motivi disciplinari all’amichevole della Juventusil. Lo riporta TuttoJuve, i tre giovani bianconeri sono stati puniti daper unad una seduta d’allenamento. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CorSport : #Juve, #Allegri non ci sta: puniti tre giocatori per ritardo ?? - sportli26181512 : #Juve, #Allegri non ci sta: puniti tre giocatori per ritardo: Frabotta, Fagioli e Di Pardo salteranno l'amichevole… - sportface2016 : #Juventus, tre giocatori esclusi per motivi disciplinari - colpiazzaaatooo : @RynaRaptor @JulzOa È vero che stiamo giocando contro il Modena però ha fatto un numeraccio in mezzo a tre giocatori - ugoboca : Ancora girano a piede libero tanti nostalgici di #Conte! Zero partite internazionali, giocatori per tre squadre (co… -