Tokyo | tiro a segno; primo oro Giochi è della cinese Yang

Advertising

Eurosport_IT : Sofia Ceccarello fuori dalla finale all'ultimo turno di tiro, il primo oro di #Tokyo2020 è di Qian ??????… - infoitsport : Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: il primo oro è della cinese Yang Qian - fisco24_info : Tokyo 2020, primo oro alla cinese Yang: Nella gara di tiro a segno donne della carabina 10 metri… - sportface2016 : #Tokyo2020 Tiro a segno, Paolo #Monna parte male e paga: niente finale per l'azzurro nella Pistola 10 metri ad ar… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Tokyo 2020, tiro con l'arco: eliminata Italia del mixed team -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo tiro

Agenzia ANSA

...grandi soddisfazioni per il medagliere delle Olimpiadi2020 , ci aspettiamo molto da scherma e magari anche nuoto oltre agli sport in cui abbiamo sempre fatto ampiamente il nostro (dal...E' della cinese Yang Qian il primo oro dell'Olimpiade di. Si è imposta nella gara della carabina 10 metri donne. Argento alla russa Anastasiia Galashina, bronzo alla svizzera Nina Christen. .AGI - La cinese Qian Yang ha conquistato il primo dei 339 titoli olimpici ai Giochi di Tokyo, vincendo la medaglia d'oro nel tiro a segno da 10 metri. Qian Yang ha battuto la russa Anastasia Galashina ...Paolo Monna non è riuscito a qualificarsi per la finale della Pistola 10 metri ad aria compressa maschile: l’azzurro ha terminato in 26esima posizione con un punteggio 570/600, non valevole le prime o ...