"Si è ca... addosso". Ecco cosa hanno fatto Totti e Ilary (Di sabato 24 luglio 2021) La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha provato il brivido del volo dell'angelo lanciandosi da Rocca Massima, ma i suoi fan hanno notato l'assenza di Francesco Totti e lei non è riuscita a trattenersi Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha provato il brivido del volo dell'angelo lanciandosi da Rocca Massima, ma i suoi fannotato l'assenza di Francescoe lei non è riuscita a trattenersi

Advertising

DonadioRoberta : @kiutele Ormai si sa da tempo che la rai non ne detiene i diritti, se proprio uno vuole guardarle per bene fa l'abb… - elelcomplains : @KarakuriB Sto coso gigante amo Che poi non so se era lui lui ad attaccarmi da lontano o era Baal che punisce i sim… - tessherondale91 : @Delanowolven Folli a pensare di poter stare senza di te.....pffffff ...COSA FAI CON JAMES NON LANCIARLO IN ARIA CO… - CaffeFou : 'Si è ca... addosso'. Ecco cosa hanno fatto #Totti e #Ilary #tvzip - ChiaraBoarini : Ecco perché gli mettono sempre addosso pantaloni abbondanti ?? #BTSonFallon #BTS -