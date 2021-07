Se la farina è scaduta | non buttarla Evita gli sprechi e usala così!

(Di sabato 24 luglio 2021) Se la, nongli! Se la, nongli. La società dei consumi ci ha abituato a buttare le cose senza pensarci troppo su, ma il cambiamento climatico e il riscaldamento globale ci dimostrano sempre più che si raccoglie quel che si semina, nel senso che se non si ha rispetto dell’ambiente, poi l’ambiente si vendica. Il rispetto per l’ambiente si può manifestare in molti modi: per esempio andando a piedi o in bici quando si può fare a meno della ...

Advertising

_valegenni : @lebbrosario @anselmo_farina So scaduta ormai -

Ultime Notizie dalla rete : farina scaduta

NonSoloRiciclo

Se trovi una confezione diin dispensa, non buttarla. Ci sono riutilizzi davvero fantastici. Scopri di ...Posted on 26 Apr News Un breve video sul credito sociale a punteggio Archivi Archivi Post navigation: come fare a riutilizzarla in casa Bollettino Coronavirus oggi 26 Aprile Italia: morti, contagiati, guariti. Leave a Reply Your email address will not be published. Required fields are ...