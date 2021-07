Sapete che auto guida Jeff Bezos? Non ci crederete mai (Di sabato 24 luglio 2021) Jeff Bezos ha un’auto che ha sorpreso tutti. Un modello speciale per l’uomo più ricco del mondo che non ama gli inutili orpelli. L’auto che Jeff Bezos guida è qualcosa di straordinario se pensiamo che si tratta dell’uomo più ricco del mondo, che ha creato un impero di vendita online e sta per mandare l’uomo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 luglio 2021)ha un’che ha sorpreso tutti. Un modello speciale per l’uomo più ricco del mondo che non ama gli inutili orpelli. L’cheè qualcosa di straordinario se pensiamo che si tratta dell’uomo più ricco del mondo, che ha creato un impero di vendita online e sta per mandare l’uomo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : Voi sapete chi era che evocava le immagini dei topi per gli uomini che abitavano i ghetti vero? Chiediamo alla Sen… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - borghi_claudio : Sapete cosa mi fa ribrezzo in questa situazione? Che in questo DELIRIO che sta prendendo tutti noi resistiamo, a qu… - SandraE82526551 : RT @borghi_claudio: Voi sapete chi era che evocava le immagini dei topi per gli uomini che abitavano i ghetti vero? Chiediamo alla Senatri… - AntonioGarau10 : RT @BarbaraRaval: Lo sapete vero che i VIP non si vaccinano? E nemmeno i politici....lo sapete che a loro non viene richiesto né tampone… -