Riforma Cartabia, il procuratore del Morandi: "Improcedibilità? Illogica, non si può imporre stessa durata a processi semplici e complessi" (Di sabato 24 luglio 2021) L'Improcedibilità prevista dalla Riforma Cartabia "è Illogica, perché non si può imporre la stessa durata a un processo semplice e a uno complicatissimo". Come quelli per i grandi disastri, che il più delle volte comprendono decine di imputati, centinaia di parti civili e accertamenti tecnici molto estesi nel tempo, ma sono esclusi persino dai termini "allungati" a tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione. Francesco Cozzi è uno specialista del settore: è il capo della procura di Genova che ha seguito, tra l'altro, il processo sul crollo della Torre piloti e soprattutto ...

