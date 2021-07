Reporter tedesca si cosparge di fango per una diretta-truffa dalle zone alluvionate La tv la sospende

(Di sabato 24 luglio 2021) Unaper un servizio indella Germania si è sporcata diper rendere più autentico il suo servizio. Una messinscena che le è costata cara perché l’emittente Rtl l’ha sospesa. A smascherarla un filmato nel quale si vede che la giornalista, Susanna Ohlen, si sporca da sola i vestiti e il volto. È successo a Bad Münstereifel, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La donna si è poi scusata sui social per il suo servizio-, nel quale sosteneva che si stava dando da fare come volontaria per aiutare le ...

È accaduto nelle aree alluvionate e disastrate della Germania, dove una giornalistadi 39 ...una nota riguardante il gesto della cronista e sottolineando che 'le azioni della nostra...La rete privataha sospeso la cronista e ha dichiarato in una nota che 'le azioni della nostracontraddicono chiaramente i principi giornalistici e i nostri standard'. Il video è ...È stata immediatamente sospesa dall'emittente RTL dopo essersi spalmata fango su viso e vestiti per enfatizzare il suo intervento tv in diretta dalle zone alluvionate della Germania ...Germania, la reporter tv si imbratta di fango da sola per rendere più drammatico il servizio sugli alluvionati dal nostro inviato Giampaolo Cadalanu. Susanna Ohlen. Susanna Ohlen costretta a chiedere ...