Olimpiadi: boxe, esordio vincente per Irma Testa

Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - esordio vincente per l'azzurra Irma Testa alle Olimpiadi di Tokyo. La rappresentante delle Fiamme Oro vola al 2° turno nei 57 kg del torneo di boxe grazie alla vittoria sulla russa Liudmila Vorontsova. La campana si è aggiudicata tutte le riprese per quattro giudici, mentre una ha visto prevalere la russa. Un 4-1 che porta la Testa agli ottavi di lunedì contro l'irlandese Walsh.

